رئيس وزراء هولندا: الوضع هادئ الآن في أمستردام

أكد ديك شيخوف، رئيس وزراء هولندا، أن الوضع هادئ الآن في أمستردام، وذلك في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

وأضاف رئيس وزراء هولندا، أنه أجرى مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأكدت أن الجناة في أحداث أمستردام سيحاكمون.

وأوضح رئيس وزراء هولندا أنه تابع الأخبار عن أمستردام بفزع وهذه هجمات غير مقبولة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتعرض عدد من المشجعين الإسرائيليين لحوادث عنف واعتداءات في أمستردام، بعدما توافدوا إلى العاصمة الهولندية لحضور مباراة فريق مكابي تل أبيب أمام أياكس ضمن الدوري الأوروبي.