17 نوفمبر.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج بالعبور و15 مايو

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان وزير الإسكان، اليوم الجمعة، بأنه سيتم بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة الثامنة التكميلية بمدينة العبور، والمرحلة التاسعة بمدينة 15 مايو، للعاملين بالخارج، يوم الأحد 17/11/2024، وحتى يوم الأربعاء 11/12/2024.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة الثامنة التكميلية بعدد 9 قطع أراض بالحي الترفيهي، جنوب دار مصر بالمدينة، بلوك 25024، يوم الأحد 17/11/2024، وبلوك 25031، يوم الإثنين 18/11/2024، وتم تخصيص يومي 20 و21/11/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام.

وأضاف المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة بعدد 55 قطعة أرض بمنطقة الـ115 بالمدينة، القطع من 1 : 8، يوم الأحد 17/11/2024، والقطع من 38 : 42، يوم الأربعاء 20/11/2024، والقطع من 43 : 54، يوم الأحد 24/11/2024، والقطع من 30 : 37 والقطعة 55، يوم الأربعاء 27/11/2024، والقطع من 9 : 13، يوم الأحد 1/12/2024، والقطع من 26 : 29، يوم الأربعاء 4/12/2024، والقطع من 14 : 25، يوم الأحد 8/12/2024، وتم تخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و 11/12/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام.

ويتم الحضور شخصياً للاستلام أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام بعد سداد المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء.