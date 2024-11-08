أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 18 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الجمعة، طقسا مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدلا نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع غدا فرص أمطار متوسطة على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة إلى باقى السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية.

ولفت إلى أنه من المتوقع غدا تأثر البلاد بشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 29 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 17.