بيع صقر بـ400 ألف ريال في أحد المزادات العالمية.. 5 معلومات عنه

تداولت أنباء مثيرة للدهشة والغرابة عن بيع صقر بـ400ألف ريال في أحد المزادات العالمية، وهو المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور لعام 2024، والتي تم التنافس فيها بين الكثير من الأنواع المختلفة، إلا أن ذلك الطائر الأخير الذي تم بيعه يعد من أهم الصقور من نوع الجير والذي يعرف بـ"سوبر وايت" ويقدر بقيمة 400 ألف ريال، وفقا لما ذكر موقع "birdweb"، ويمكن أن نبرز بعض المعلومات المهمة عن هذا النوع على وجه التحديد في التقرير التالي..

والمزاد بدأ على هذا النوع من الصقور بـ100 ألف ريال، الي أن ارتفع سعره وتمت المزايدة عليه الي أن وصل مبلغ 400 ألف ريال، ويمكن توضيح بعض المعلومات الهامة عن هذا النوع المميز من الصقور، والتي قد لا يهتم بها الكثير.

معلومات عن صقر الجير

هو من الصقور التي تعيش في أماكن باردة ، التي تحيط عادة بالقطب الشمالي، ويتخذ من المنطقة مكانا للتكاثر ، ويذكر أن تلك الفصيلة من الصقور تعتبر من أضخم فصائل الصقور.

تختلف ألوان هذه الصقور ما بين الأبيض بمختلف درجاته، والفضي أو البني الغامق إلى الأسود، وتستخدم تلك الأنواع من هذه الفصائل كرمز وطني في أيسلندا، ووزن الإناث في هذا النوع من الصقور يكون أكبر من الذكور، ويعتمد هذا النوع من الصقور في غذائه على بعض أنواع الطيور البحرية، بالإضافة إلى الإوز والنوارس، كما أنها تأكل القوارض مثل فئران الحقل والأرانب البرية والسنجاب من نفس النوع.

أما عن تكاثر هذا النوع من الصقور، فهي تضع ما بين 1 إلى 5 بيضات في فصل الصيف، بينما متوسط فترة حضانة البيض تصل كحد أقصى إلى 35 يوما، يتم في الأخير الحصول صغار هذا النوع من الصقور.