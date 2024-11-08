دراسة حديثة: مكون غذائي يساعد في تعافي العضلات وتخفيف الألم بعد التمرين

كشفت دراسة طبية جديدة قام بها فريق من الباحثين فى جامعة سان دييغو الأمريكية، عن وجود مكون غذائي قد يساعد في تسريع عملية التعافي من الألم الناتج عن تلف العضلات بعد التمارين الرياضية، وفقا لما نشرته مجلة Current Developments in Nutrition.

ووجدت الدراسة أن المشاركين الذين تناولوا 60 جراما من اللوز يوميًا لمدة 8 أسابيع شهدوا تحسنا أكبر في عملية التعافي، مقارنة بأولئك الذين تناولوا كمية مكافئة من البريتزل (نوع من المخبوزات غالبا ما يكون مغطى بالملح من حيث السعرات الحرارية).

وتضمنت النتائج انخفاضا ملحوظا في مستويات كيناز الكرياتين (CK) والذي يعتبر من المؤشرات الأساسية لتلف العضلات، كما شهد المشاركون الذين تناولوا اللوز انخفاضا أسرع في مستويات هذا الإنزيم بعد مرور 72 ساعة من التمرين، بالإضافة إلى تحسن ملحوظ في الأداء العضلي بعد 24 و72 ساعة.

وبهذا الصدد فإن اللوز يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي تساهم في دعم التعافي من التمارين الرياضية مثل البروتينات ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية كما يمكن أن يساهم في تحسين مستويات السكر في الدم وتقليل الكوليسترول.

ومع ذلك أوصى الخبراء أي شخص يعاني من مشكلات في مستويات السكر أو الكوليسترول بمراجعة طبيبه قبل تضمين اللوز بشكل مستمر في نظامه الغذائي.