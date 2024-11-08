عضة كلب.. حبس المتهمين بإصابة شخص ببتر عضوه الذكري في مشاجرة بأوسيم

تجري جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة حول إصابة شخص ببتر عضوه الذكري بسبب عضة كلب في مشاجرة في اوسيم، وأمرت بحبس اطراف المشاجرة على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الكلب المستخدم في المشاجرة وايداعه مديرية الطب البيطري، بعدما استعلمت عن صحة الشخص المصاب للاستماع الى افادته حول ملابسات الحادث، وطلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة.

كلب يتسبب في بتر عضو شخص في مشاجرة

البداية بإخطار تلقته الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ادراة شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة اسفرت عن وقوع اصابات بدائرة قسم شرطة أوسيم.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز الى الموقع المشار اليه وتبين أن المشاجرة بين "مجدي، ع" 60 عاما، و“هشام، م” 30 عاما، وطرف ثان "حاتم أ" 30 عاما.

وأن الطرق الثاني “حاتم” استخدم كلبا خلال المشاجرة وأطلقه على “هشام، م”، فانقض عليه وبتر عضوه الذكري، فيما أصيب الأول بجرح قطعي بفروة الرأس، وخدوش بالوجه.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة أوسيم من ضبط الطرفين والكلب المستخدم في الواقعة.

وتحرر محضر ابلواقعة وتولت النيابة التحقيق.