الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تهنئ ترامب بفوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب، الرئيس الخامس والأربعون والرئيس المنتخب السابع والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيانها على مواقع التواصل الاجتماعي: صاحب السعادة دونالد جيه ترامب الرئيس الخامس والأربعون والرئيس المنتخب السابع والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، بالنيابة عن المجتمع المسيحي القبطي الأرثوذكسي في أمريكا الشمالية، نهنئكم بصدق على فوزكم في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤.

وأكمل، نشكرك على رسالتكم الحارة للمجتمع (القبطي) فيما يتعلق بقيمنا الاجتماعية والعائلية المشتركة. تصلي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإخلاص من أجلكم ومن أجل جميع قادتنا (الأعضاء) المنتخبين لكي يحفظكم الرب في سلام وبر وقوة من أجل الوحدة والسلام والازدهار لهذه الأمة العظيمة والشعب الأمريكي، نسأل الرب أن يهدي قيادتكم ويبارك الولايات المتحدة الأمريكية.