الكشف عن مكون في الفلفل الحار يظهر تأثيرًا مضادًا لورم سرطاني نادر

كشفت دراسة طبية حديثة قام بها الباحثون بجامعة تيمبل، عن وجود مادة الكابسيسين وتأثيرها على مرض سرطانى نادر، ومادة الكابسيسين هى المركب المسؤول عن المذاق الحار في الفلفل قد يكون له تأثير مضاد للأورام في خلايا ورم المتوسطة، وهو نوع نادر للغاية من السرطان يصعب علاجه، وفقا لما نشرته مجلة ميديكال إكسبريس.

ويعرف مرض ورم المتوسطة ​​بأنه سرطان عدواني للغاية مع معدلات ضعيفة للبقاء على قيد الحياة بعد التشخيص وخيارات علاجية محدودة ويرتبط عادة، ولكن ليس دائما بالتعرض للأسبست، وهو معدن يستخدم في مجال البناء وتسقيف المنازل والعوازل الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى صناعة الملابس الواقية من الحريق وكوابح السيارات وغيرها من المنتجات.

ويتطور ورم المتوسطة من الطبقة الرقيقة من الأنسجة التي تغطي العديد من الأعضاء الداخلية المعروفة باسم الظهارة المتوسطة، وتعد المنطقة الأكثر إصابة هي بطانة الرئتين وجدار الصدر.

وأظهر الباحثون في هذه الدراسة أن علاج سلالات خلايا ورم المتوسطة المختلفة تمثل جميع أنواع الورم المتوسطي الفرعية لهذا السرطان بالكابسيسين يثبط العديد من المعايير البيولوجية للتحول، بمعنى أنه تمكن من إيقاف أو تقليل بعض العمليات البيولوجية.

وبالإضافة إلى ذلك دعمت هذه النتائج التأثير المضاد للأورام للكابسيسين على خلايا ورم المتوسطة المقاومة للسيسبلاتين دواء مضاد للأورام السرطانية يستعمل في العلاج الكيميائي، ما يشير إلى أنه قد يعزز العلاج عن طريق تقليل مقاومة السيسبلاتين.

ويقول الدكتور أنطونيو جيوردانو رئيس منظمة سبارو للأبحاث الصحية والأستاذ في جامعة تيمبل: قد يمهد هذا البحث الطريق لمزيد من الدراسات لتقييم استخدام الكابسيسين لعلاج ورم المتوسطة وهناك أدلة تشير إلى أن الكابسيسين قد يزيد من حساسية خلايا ورم المتوسطة للعلاج الكيميائي ما يجعل العلاج أكثر فعالية وقد يقلل من انتشار السرطان.