انتداب لجنة هندسية لفحص أسباب انهيار عقار بالحوامدية

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول انهيار منزل بقرية الشيخ عتمان التابعة لمركز الحوامدية، وأمرت بتشكيل لجنة هندسية لفحص سبب انهيار العقار، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

البداية بإخطار تلقاه مأمور مركز الحوامدية، من إدارة شرطة النجدة بانهيار منزل بقرية الشيخ عتمان، بدائرة المركز.

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع مأمور القسم إلى محل البلاغ.

وتبين بالفحص انهيار منزل بالطوب اللبن خال من السكان مكون من طابقين (أرضي + دور) وعدم وجود خسائر في الأرواح.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.