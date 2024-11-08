ابتكار تقنية جديدة لتحديد الإيديولوجيا المتطرفة على شبكات التواصل الاجتماعي

كشف عالم روسي من جامعة بيرم الوطنية للبحوث عن ابتكار نماذج رياضية لتحليل وتحديد الإيديولوجيا المتطرفة التي تتضمنها المنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي وفقا لما نشرته مجلة نوفوستي.

ويشير العالم أندريه رابتشيفسكي، إلى أن هذه النماذج الرياضية تسمح بتحديد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الذين ينشرون معلومات متطرفة.

ويقول: ابتكرت مجموعة بيانات اصطناعية استخدمتها في تدريب شبكة عصبية تحدد أدوار مستخدمي الشبكات الاجتماعية المتورطين في الظواهر الاجتماعية المدمرة واستخدمت في ذلك محرك البحث SEUS الذي طورته شركة بيرم Seuslab.

والبيانات الاصطناعية "synthetic dataset" هي بيانات ليست من عمل البشر، ولكنها تحاكي البيانات الحقيقية يمكن إنشاؤها باستخدام خوارزميات حسابية ونمذجة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية.