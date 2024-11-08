وزير الخارجية الإسرائيلي يطلب من نظيره الهولندي سرعة إخراج الإسرائيليين بأمان في أعقاب حادث أمستردام

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن وزير الخارجية الإسرائيلي طلب من نظيره الهولندي المساعدة في إخراج الإسرائيليين بسرعة وبأمان في أعقاب الحادث الأمني في أمستردام.

وناشد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مواطنيه في أمستردام ضرورة تجنب التنقل في الشوارع، والبقاء في غرف الفنادق.

وأفادت وسائل إعلام هولندية، إن قوات الشرطة في أمستردام تحاول السيطرة على العنف في المدينة، وأعلنت اعتقال عددا من الأشخاص الذين قاموا بعمليات الاستهداف.

نشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا يفيد أن نتنياهو على علم بتفاصيل أعمال العنف الشديدة التي وقعت في أمستردام ضد المواطنين الإسرائيليين، وأجرى تقييما للوضع مع وزير الخارجية وسكرتيره العسكري، ويتلقى تحديثات منتظمة طوال الوقت.