ads
الجمعة 08 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إعلام عبري: إصابة 10 إسرائيليين وفقدان الاتصال باثنين آخرين بعد تعرضهم لاعتداءات في أمستردام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت وسائل إعلام عبرية، نقلًا عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن هناك 10 إصابات لإسرائيليين، وفقدان الاتصال باثنين آخرين بعد تعرضهم لاعتداءات في أمستردام.

وناشد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مواطنيه في أمستردام تجنب التنقل في الشوارع، والبقاء في غرف الفنادق.

وأفادت وسائل إعلام هولندية، إن قوات الشرطة في أمستردام تحاول السيطرة على العنف في المدينة، وأعلنت اعتقال عددا من الأشخاص الذين قاموا بعمليات الاستهداف.

نشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا يفيد أن نتنياهو على علم بتفاصيل أعمال العنف الشديدة التي وقعت في أمستردام ضد المواطنين الإسرائيليين، وأجرى تقييما للوضع مع وزير الخارجية وسكرتيره العسكري، ويتلقى تحديثات منتظمة طوال الوقت.

إصابة 10 إسرائيليين حوادث عنف في أمستردام فقدان اثنين هولندا مباراة كرة قدم