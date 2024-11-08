إعلام عبري: إصابة 10 إسرائيليين وفقدان الاتصال باثنين آخرين بعد تعرضهم لاعتداءات في أمستردام

قالت وسائل إعلام عبرية، نقلًا عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن هناك 10 إصابات لإسرائيليين، وفقدان الاتصال باثنين آخرين بعد تعرضهم لاعتداءات في أمستردام.

وناشد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مواطنيه في أمستردام تجنب التنقل في الشوارع، والبقاء في غرف الفنادق.

وأفادت وسائل إعلام هولندية، إن قوات الشرطة في أمستردام تحاول السيطرة على العنف في المدينة، وأعلنت اعتقال عددا من الأشخاص الذين قاموا بعمليات الاستهداف.

نشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا يفيد أن نتنياهو على علم بتفاصيل أعمال العنف الشديدة التي وقعت في أمستردام ضد المواطنين الإسرائيليين، وأجرى تقييما للوضع مع وزير الخارجية وسكرتيره العسكري، ويتلقى تحديثات منتظمة طوال الوقت.