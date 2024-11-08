ads
الجمعة 08 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

زوارق الاحتلال تستهدف شواطئ مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بقذائف المدفعية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن زوارق الاحتلال الإسرائيلي استهدف شواطئ مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بقذائف المدفعية.

وقالت إعلام فلسطيني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات نسف المربعات السكنية في المناطق الشمالية لقطاع غزة.

كما شنت مدفعية جيش الاحتلال قصفًا عنيفًا استهدف المناطق الغربية لمخيم جباليا شمال غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الرام بالقدس المحتلة، وشن الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في البلدة عقب الاقتحام.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية، واقتحم الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

واستهدفت المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة متفجرة داخل مخيم بلاطة في نابلس.

وأصيب عدد من الفلسطينيين إثر غارة من قبل الطيران المروحي الإسرائيلي استهدفت منزلًا بالقرب من دوار التحلية شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

زوارق الاحتلال استهداف شواطئ مخيم النصيرات قذائف المدفعية وسط قطاع غزة