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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إعلام عبري: إصابة 5 مشجعين إسرائيليين في اعتداء بالعاصمة الهولندية أمستردام بعد انتهاء مباراة لكرة القدم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك 5 إصابات نتيجة تعرض عدد من المشجعين الإسرائيليين لحوادث عنف في أمستردام، بعد توافدهم إلى العاصمة الهولندية لحضور مباراة فريق مكابي تل أبيب أمام أياكس ضمن الدوري الأوروبي.

وقالت شرطة أمستردام، أنها نشرت قوات إضافية في العاصمة بعد إشارات على حدوث توترات في مناطق عدة.

وأوضح مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "أكس"، تعرض مشجعي مكابي تل أبيب للاعتداء.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن عددا من الأشخاص الملثمون قاموا بالاعتداء على المشجعين الإسرائيليين، وطال الاعتداء عددا من الفنادق التي كان يقيم فيها الإسرائيليون.

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