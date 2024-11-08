فلسطين.. اشتباكات مع قوات الاحتلال في منطقة السوق بمخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس

اندلعت مواجهات عنيفة، اليوم الجمعة، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السوق بمخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الرام بالقدس المحتلة، وشن الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في البلدة عقب الاقتحام.

واستهدفت المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة متفجرة داخل مخيم بلاطة في نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية، واقتحم الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأصيب عدد من الفلسطينيين إثر غارة من قبل الطيران المروحي الإسرائيلي استهدفت منزلًا بالقرب من دوار التحلية شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.