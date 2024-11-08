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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جيش الاحتلال يواصل عمليات نسف المربعات السكنية في المناطق الشمالية لقطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات نسف المربعات السكنية في المناطق الشمالية لقطاع غزة.

كما شنت مدفعية جيش الاحتلال قصفًا عنيفًا استهدف المناطق الغربية لمخيم جباليا شمال غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الرام بالقدس المحتلة، وشن الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في البلدة عقب الاقتحام.

واستهدفت المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة متفجرة داخل مخيم بلاطة في نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية، واقتحم الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأصيب عدد من الفلسطينيين إثر غارة من قبل الطيران المروحي الإسرائيلي استهدفت منزلًا بالقرب من دوار التحلية شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

جيش الاحتلال نصف مربعات سكنية قطاع غزة قوات الاحتلال