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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الشرقية من مدينة رفح الفلسطينية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذت قصفا استهدف المناطق الشرقية من مدينة رفح الفلسطينية.

كما شنت مدفعية جيش الاحتلال قصفًا عنيفًا استهدف المناطق الغربية لمخيم جباليا شمال غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الرام بالقدس المحتلة، وشن الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في البلدة عقب الاقتحام.

واستهدفت المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة متفجرة داخل مخيم بلاطة في نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية، واقتحم الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأصيب عدد من الفلسطينيين إثر غارة من قبل الطيران المروحي الإسرائيلي استهدفت منزلًا بالقرب من دوار التحلية شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

فلسطين استهداف مدفعية الاحتلال مدينة رفح الفلسطينية