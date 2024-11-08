بعد شائعة القبض عليه.. شاهد أول ظهور لـ حكيم من إحدى حفلات الزفاف 

أطل النجم حكيم على جمهوره، اليوم الجمعة، خلال لايف على صفحاته على السوشيال ميديا وهو يُحيي إحدى حفلات الزفاف، ذلك عقب الشائعة التي ترددت خلال الساعات الماضية عن القبض عليه في الإمارات.

ودخل حكيم حفل الزفاف بأغنيته الشهيرة "السلام عليكم" وحرص على التقاط الصور التذكارية مع جمهوره ومحبيه من الحضور في حفل الزفاف.

وأكد حسين حكيم مدير أعمال الفنان حكيم، أنه لا صحة مطلقًا لما أُشيع حول القبض على النجم حكيم في الإمارات، مشيرًا إلى أنه يتواجد حاليًا بالقاهرة.

وقال حسين في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» أمس الخميس، إنه الآن في طريقه إلى النجم حكيم، وخاصة أن لديه العديد من الحفلات الغنائية بالقاهرة خلال هذه الفترة.