إعلام حوثي: تم إسقاط طائرة أمريكية من نوع "MQ9" في أجواء مديرية اليتمة بمحافظة الجوف اليمنية

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين، أن الحوثيين تمكنوا من إسقاط طائرة أمريكية من نوع "MQ9" في أجواء مديرية اليتمة بمحافظة الجوف اليمنية.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، من خلال بيان لها، وصول طائرات مقاتلة من طراز "إف-15 إي" إلى منطقة عملياتها.

وأوضحت المركزية الأمريكية، أن الطائرات من سرب المقاتلات رقم 492 التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني إلى منطقة مسؤولية القيادة.

وفي سياق خفض التصعيد في الشرق الأوسط، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن إسرائيل أحرزت تقدما في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، ولكن يتعين بذل المزيد من الجهد.

كما أكدت الخارجية الأمريكية من خلال بيان لها، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستعمل على منع انتشار الصراع بالشرق الأوسط.