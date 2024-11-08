إعلام عبري: الكنيست يصادق على تعيين يسرائيل كاتس وزيرا للدفاع وجدعون ساعر وزيرا للخارجية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" صدق على تعيين يسرائيل كاتس وزيرا للدفاع، وجدعون ساعر وزيرا للخارجية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أقال جالانت، يوم الثلاثاء الماضي، موضحًا إنه فقد الثقة فيه.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع الإسرائيلية، مطالبين نتنياهو بالتراجع عن قرار الإقالة.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن إسرائيل أحرزت تقدما في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، ولكن يتعين بذل المزيد من الجهد.

كما أكدت الخارجية الأمريكية من خلال بيان لها، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستعمل على منع انتشار الصراع بالشرق الأوسط.

وتابعت الخارجية الأمريكية نقلا عن الرئيس الأمريكي بايدن، أنه أكد إن إدارته ستعمل لإنهاء الحرب في غزة ولبنان في المدة المتبقية لها.

وأعلنت، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يعتزم مواصلة عمله لإنهاء الحرب في غزة ولبنان في الفترة المتبقية من ولايته قبل أن يتسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.