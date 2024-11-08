قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية بعدد من الآليات العسكرية التي جابت الشوارع داخل المخيم.

شن طيران الجيش الإسرائيلي غارة جوية عنيفة على منزلًا شرقي خان يونس، ونتج عن تلك الاستهداف عدة إصابات.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني، أن هناك 9 شهداء وعدة إصابات جراء قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "حمادة" بالقرب من عيادة الدرج شرق مدينة غزة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة فلسطينيين من مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال القدس المحتلة، وأطلق الاحتلال قنابل الغاز السام بصورة عشوائية، قبل أن تعتقل الشاب عمر الغفاري، وشابا آخر لم تعرف هويته بعد، كما اعتقلت شابة من عائلة غيث من بلدة عناتا شمال شرق القدس.

وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مالك شيحة من بلدة عناتا عند حاجز حزما العسكري، شرق القدس المحتلة.