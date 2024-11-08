فلسطين.. إصابات جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا شرقي خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بوجود عدد من الإصابات إثر غارة من قبل الطيران المروحي الإسرائيلي استهدفت منزلًا بالقرب من دوار التحلية شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني، أن هناك 9 شهداء وعدة إصابات جراء قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "حمادة" بالقرب من عيادة الدرج شرق مدينة غزة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة فلسطينيين من مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال القدس المحتلة، وأطلق الاحتلال قنابل الغاز السام بصورة عشوائية، قبل أن تعتقل الشاب عمر الغفاري، وشابا آخر لم تعرف هويته بعد، كما اعتقلت شابة من عائلة غيث من بلدة عناتا شمال شرق القدس.

وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مالك شيحة من بلدة عناتا عند حاجز حزما العسكري، شرق القدس المحتلة.