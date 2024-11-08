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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

9 شهداء وإصابات في قصف الاحتلال منزلًا بحي الدرج شرق مدينة غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن هناك 9 شهداء وعدة إصابات جراء قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "حمادة" بالقرب من عيادة الدرج شرق مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني، أن طواقمه مستمرة في انتشال المصابين والشهداء من تحت أنقاض المنزل المنهار جراء القصف الإسرائيلي في حي الدرج.

وأمس الخميس، استشهد 27 مواطنا فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفة منزلًا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما استشهدت مواطنة فلسطينية، وأصيب آخرون، في غارة للاحتلال على شارع المنشية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

9 شهداء إصابات قصف منزل حي الدرج بقطاع غزة