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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب يعلن أن سوزان سميرال ويلز ستتولى منصب رئيسة موظفي البيت الأبيض

البيت الأبيض
البيت الأبيض
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قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن سوزان سميرال ويلز ستتولى منصب رئيسة موظفي البيت الأبيض.

وأمس الخميس، قال ترامب أنه يعتقد أنه سيتحدث قريبًا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الوقت الذي أعلن فيه بوتين استعداده لاستئناف التواصل مع ترامب، بعد فوز الجمهوري في الانتخابات الرئاسية.

وفي سياق التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه تحدث إلى ترامب عقب فوزه في الانتخابات، واتفقنا على مواصلة حوار وثيق وتعزيز التعاون المشترك.

وقال زيلينسكي من خلال حسابه عبر موقع "أكس"، "أقدر تعهد الرئيس ترامب بنهج السلام من خلال القوة في الشؤون العالمية. هذا هو المبدأ الذي يمكن أن يؤدي عمليا إلى تحقيق السلام العادل في أوكرانيا".

ترامب سوزان سميرال ويلز رئيسة موظفي البيت الأبيض