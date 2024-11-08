القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول طائرات مقاتلة إلى منطقة عملياتها

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، اليوم الجمعة، من خلال بيان لها وصول طائرات مقاتلة من طراز "إف-15 إي" إلى منطقة عملياتها .

وأوضحت المركزية الأمريكية، أن الطائرات من سرب المقاتلات رقم 492 التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني إلى منطقة مسؤولية القيادة.

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن إسرائيل أحرزت تقدما في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، ولكن يتعين بذل المزيد من الجهد.

كما أكدت الخارجية الأمريكية من خلال بيان لها، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستعمل على منع انتشار الصراع بالشرق الأوسط.

وتابعت الخارجية الأمريكية نقلا عن الرئيس الأمريكي بايدن، أنه أكد إن إدارته ستعمل لإنهاء الحرب في غزة ولبنان في المدة المتبقية لها.

وأعلنت، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يعتزم مواصلة عمله لإنهاء الحرب في غزة ولبنان في الفترة المتبقية من ولايته قبل أن يتسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.