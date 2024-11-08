حزب الله يعلن استهداف تجمعًا للجيش الإسرائيلي في بلدة كفركلا

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، أن حزب الله اللبناني أعلن أن مقاتليه استهدفوا للمرة الثانية تجمعًا لقوات الجيش ‏الإسرائيلي عند بوابة فاطمة على الحدود اللبنانية الفلسطينية، في بلدة كفركلا بصلية صاروخية.

ومساء أمس الخميس، استهداف حزب الله تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بمحاذاة قرى الحافة الامامية في الجنوب وصافرات الانذار دوت في مستعمرتي مرغليوت والمنارة.

كما أعلن الحزب، أنه بعد رصد تحركات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، ونصب كمين للجنود الإسرائيليين الذي يحاولوا التقدم باتجاه بلدة يارون، وأوقع "حزب الله"أفراد الجيش الإسرائيلي بين قتيل وجريح.

وقالت وسائل إعلام عبرية، أن القوة الإسرائيلية التي أُصيبت أمس بصواريخ حزب الله في أفيفيم ونتج عن ذلك مقتل جندي وإصابة آخرين كانت تعمل في جنوب لبنان وتم استهدافها بعد ان خرجت من هناك.