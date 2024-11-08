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الجمعة 08 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الأمريكي: إسرائيل أحرزت تقدما في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي
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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن إسرائيل أحرزت تقدما في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، ولكن يتعين بذل المزيد من الجهد.

كما أكدت الخارجية الأمريكية من خلال بيان لها، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستعمل على منع انتشار الصراع بالشرق الأوسط.

وتابعت الخارجية الأمريكية نقلا عن الرئيس الأمريكي بايدن، أنه أكد إن إدارته ستعمل لإنهاء الحرب في غزة ولبنان في المدة المتبقية لها.

وأعلنت، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يعتزم مواصلة عمله لإنهاء الحرب في غزة ولبنان في الفترة المتبقية من ولايته قبل أن يتسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.

وزير الدفاع الأمريكي إسرائيل قطاع غزة إيصال المساعدات