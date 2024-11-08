نيستلروي يقود مانشستر يونايتد لانتصار على باوك في الدوري الأوروبي

قاد الهولندي رود فان نيسلتروي، المدير الفني المؤقت لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الشياطين الحمر لانتصار ثمين على باوك اليوناني بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ضد باوك بالتعادل السلبي، بعد محاولات عديدة من لاعبي الفريقين لهز الشباك.

وفي الشوط الثاني، نجح الإيفواري أماد تراوري في تسجيل هدفين، وذلك في الدقيقتين 50 و77، وكان الأول من صناعة البرتغالي برونو فيرنانديز.

وكان مانشستر يونايتد تعاقد مع البرتغالي روبن أموريم ليتولى منصب المدير الفني للشياطين الحمر، خلفًا للهولندي المقال إريك تين هاج.

مانشستر يونايتد يحقق نتائج مميزة تحت قيادة نيسلتروي

وخلال فترة قيادة نيسلتروي لتدريب مان يونايتد، قاد المدرب الهولندي الشياطين الحمر لسحق ليستر سيتي بخماسية مقابل هدفين في دور الـ16 من كأس كاراباو، ثم تعادل اليونايتد مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي، قبل أن يفوز على باوك بهدفين وبشباك نظيفة في الدوري الأوروبي.

وبتلك النتيجة، قفز مانشستر يونايتد 10 مراكز في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي، ليحتل المركز الـ15 برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد باوك اليوناني عند نقطة وحيدة في المركز الـ33.