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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشيلسي يمطر شباك نوح الأرميني بمهرجان أهداف في دوري المؤتمر الأوروبي

مباراة تشيلسي ضد
مباراة تشيلسي ضد نوح الأرميني
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أمطر فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره نوح الأرميني بثمانية أهداف نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات دوري المؤتمر الأوروبي.

أنهى تشيلسي الشوط الأول من مباراته ضد نوح، متقدمًا بسداسية نظيفة، سجلها توسين أدارابيويو في الدقيقة 12، ثم أضاف مارك جويو الهدف الثاني في الدقيقة 13، قبل أن يحرز أكسيل ديساسي الهدف الثالث في الدقيقة 18.

أهداف مباراة تشيلسي ضد نوح

وسجل البرتغالي جواو فيليكس هدفين في الدقيقتين 21 و41، في حين زار ميخايلو مودريك شباك الفريق الأرميني في الدقيق 39.

وفي الشوط الثاني، جاء دور كريستوفر نكونكو في مهرجان الأهداف، إذ أحرز هدفين في الدقيقتين 69 و76 من ركلة جزاء.

 وبهذا الفوز العريض، واصل تشيلسي تحقيق العلامة الكاملة في دوري المؤتمر الأوروبي بعد خوض 3 جولات.

وبتلك النتيجة، تصدر تشيلسي جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد نوح الأرميني عند 3 نقاط في المركز الـ28.

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