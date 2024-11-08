القنصل السعودي بالقاهرة: «ما شاهدته بمستشفى الكرنك فاق توقعاتي» (صور)

استقبل مستشفى الكرنك الدولي، اليوم الخميس، الشيخ فيصل الدعجاني قنصل سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وكان في استقباله الدكتور أحمد البرعي رئيس إقليم الصعيد والمشرف على فرع لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والمهندس محمد طاهر مدير إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر برئاسة الهيئة، والدكتور أحمد حسن مدير مستشفى الكرنك الدولي.

قنصل السعودية بالقاهرة يتفقد أقسام مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر

وأجرى القنصل السعودي، جولة على كافة الأقسام بمستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة الرعاية الصحية، منها أقسام المعامل والأشعة، والعناية المركزة، والحضانات، والأقسام الداخلية بالإضافة إلى تعرفه على النظام الإلكتروني الخاص بالمنظومة، وقد اختتم زيارته بالأجنحة الفندقية بالمستشفى، والتعرف على كافة الخدمات الفندقية عالية الجودة المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأعرب قنصل سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، عن تقديره للمستوى المتميز للخدمات الطبية بالمستشفى، والخدمة الإلكترونية وتطورها ونظام تتبع وحصر مدى رضاء المنتفعين، مشيرًا إلى أن ما حدث من تطور في الرعاية الصحية بمصر يعد قصة نجاح يجب ان تروى للعالم الخارجي، وأن ما شاهده بمستشفى الكرنك قد فاق جميع توقعاته، كما أبدى سعادته لمشاهدة مدرسة رعاية التمريضية ومدى أهتمام الهيئة بأعداد كوادر تمريضية تحقق خدمات الهيئة الصحية بإحترافية وجدارة، منذ حداثتهم إلى إنهاء المرحلة التعليمية.

جاء تلك الزيارة في إطار التعرف على التجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة، وتبادل الخبرات بين الجانبين، وذلك باعتبار مستشفى الكرنك أحد مستشفيات الهيئة التي تقدم خدمات السياحة العلاجية بمحافظة الأقصر، بناء على توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية.

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