ماليزيا تدعو إدارة ترامب لإنهاء التصعيد في غزة

أعرب رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم عن تفاؤله حيال تداعيات فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي تزامن مع زيارة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين، شدد على أهمية أن يحمل هذا الفوز انعكاسات إيجابية على العلاقات الثنائية بين ماليزيا والولايات المتحدة، فضلًا عن التعاون التجاري والجيوسياسي.

وأشار أنور إلى أن ماليزيا تأمل في أن تسهم السياسة الأمريكية في تعزيز السلام، ولا سيما في ظل الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط.

ودعا واشنطن إلى اتخاذ خطوات فاعلة لإنهاء التصعيد العسكري في غزة، معترفًا بأهمية دعم حقوق الشعب الفلسطيني، التي يعتبرها حقوقًا مشروعة وغير قابلة للتنازل.

كما لفت أنور إلى أن الأزمة الأوكرانية تمثل تحديًا آخر على الساحة الدولية، معبرًا عن أمله في أن تلعب الإدارة الأمريكية الجديدة دورًا حيويًا في تحقيق المصالحة وإنهاء الصراع.

وأضاف أن معالجة هذه النزاعات من شأنها أن تساعد في تخفيف الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها العالم بأسره.

على صعيد الانتخابات الأمريكية، نجح ترامب، البالغ من العمر 78 عامًا، في حصد أصوات الهيئة الانتخابية اللازمة للعودة إلى البيت الأبيض، متفوقًا على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس. وبذلك يستعد ترامب لتولي الرئاسة لفترة ثانية، بعد ولايته الأولى التي امتدت من 2017 إلى 2021.