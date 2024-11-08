المحترفون X أسبوع.. حصاد مميز لطيور مصر المهاجرة في مختلف ملاعب العالم.. عمر فايد يشارك للمرة الأولى في الدوري البلجيكي.. تريزيجيه وعبدالقادر يسجلان.. وعبد المنعم والنني وفتحي يظهرون بشكل جيد

أسبوع مميز عاشه نجوم مصر في مختلف ملاعب العالم، بعدما ظهر كل لاعب منهم بشكل مميز سواء بإحراز الأهداف أو صناعتها، أو الظهور بشكل جيد مع ناديه، لذا نرصد في السطور التالية، أبرز ما قدمه المحترفون خلال الأسبوع الماضي في الدوريات والبطولات المختلفة.

أحمد عبد القادر

بدأ الأسبوع بتسجيل أحمد عبد القادر هدف فريقه قطر الأول في شباك الخور، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس 31 أكتوبر، على ملعب استاد الخور، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري القطري.

وشارك «عبد القادر» أساسيًا في تشكيل قطر أمام الخور، ولعب المباراة حتى الدقيقة 90+6، التي انتهت بفوز رفاق أحمد عبد القادر بهدفين مقابل هدف، سجل خلالها الجناح المصري هدفًا في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، تسبب في احتسابها بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ونفذها بنجاح، ليحرز هدفه الثاني مع قطر في الدوري القطري، خلال مشاركته في 6 مباريات.

وكان أحمد عبد القادر انتقل إلى قطر القطري، مطلع الموسم الجاري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي.

محمد النني

وفي اليوم ذاته، تواجد النني في تشكيل الجزيرة الأساسي أمام الوصل، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على ملعب استاد زعبيل، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإماراتي، ولعب المباراة كاملة من بدايتها حتى نهايتها، ولم يسجل أو يصنع أي هدف خلال اللقاء، لكنه ظهر بشكل جيد ليواصل التألق مع فخر أبو ظبي.

وتعثر الجزيرة بمشاركة النني في هذه المباراة، حيث انتهت بالتعادل 2-2، ليلة خوض نجم المنتخب الوطني اللقاء السابع له مع الجزيرة في الدوري الإماراتي، نجح خلال 7 مباريات في تسجيل هدف وصناعة آخر، وذلك قبل أن يحصل على الرخصة التدريبية A من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

وتعاقد الجزيرة مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي.

محمود حسن تريزيجيه

وأنهى محمود حسن تريزيجيه يوم الخميس آخر أيام شهر أكتوبر 2024، بهدف مع فريقه الريان القطري، وذلك خلال مشاركته أساسيًا أمام السد، في المباراة التي خاضها من البداية حتى النهاية.

حل الريان ضيفًا على السد على ملعب استاد جاسم بن حمد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري القطري، وانتهى اللقاء بخسارة زملاء تريزيجيه بهدفين مقابل هدف، وبذلك، سجل جناح منتخب مصر هدفين وصنع 2 آخرين، خلال مشاركته في 6 مباريات في بطولة الدوري القطري.

وكان الريان القطري تعاقد مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

حمدي فتحي

وشارك حمدي فتحي في اكتساح فريقه الوكرة لضيفه أم صلال بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضي على ملعب استاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري القطري.

تواجد حمدي فتحي في تشكيل الوكرة الأساسي أمام أم صلال، ولعب المباراة من بدايتها حتى نهايتها، ولم يسجل أو يصنع أي هدف، لكنه يواصل حجز مكانه أساسيًا في تشكيل مدربه، حيث يخوض لاعب خط وسط الفراعنة موسمه الثاني مع النواخذة.

انتقل حمدي فتحي إلى الوكرة، قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، وصنع خلال هذا الموسم هدفًا وحيدًا خلال مشاركته في 9 مباريات في الدوري القطري.

عمر مرموش

وإلى الدوري الألماني يوم السبت الماضي، تألق عمر مرموش مع فريق آينتراخت فرانكفورت، الذي حقق فوزًا ساحقًا على بوخوم بسبعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة البوندسليجا.

أسهم مرموش في تحقيق هذا الفوز الكبير بتسجيله الهدف الثاني وصناعته لثلاثة أهداف أخرى، ليصبح أسرع لاعب في تاريخ آينتراخت فرانكفورت يصل إلى 10 أهداف في موسم واحد، إذ حطم الرقم القياسي المسجل باسم أنتوني يبواه لاعب فرانكفورت السابق بـ9 أهداف في أول 9 مباريات بموسم 1993-1994.

كما تخطى مرموش بصناعته للأهداف، الرقم المسجل باسم نجم المنتخب الوطني السابق محمد زيدان في الدوري الألماني، حيث وصل هداف آينتراخت فرانكفورت إلى صناعة 19 هدفًا في البوندسليجا، محطمًا رقم زيدان الذي صنع 17 هدفًا.

وعاد عمر مرموش مجددًا للتسجيل أمس الخميس، حينما قاد آينتراخت فرانكفورت للفوز على سلافيا براج التشيكي بهدف للا شيء، خلال مباراة الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي، وحينها سجل مرموش هدفًا رائعًا من ركلة حرة ثابتة.

محمد صلاح

وقاد محمد صلاح ليفربول للفوز على برايتون بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدف فوز ليفربول الثاني في شباك برايتون، ليحقق رقمًا قياسيًا تاريخيًا، حيث انفرد بالمركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي برصيد 164 هدفًا، متجاوزًا روبي فاولر الذي سجل 163 هدفًا.

ولم يكتف محمد صلاح بذلك، بل صنع هدفين خلال اكتساح ليفربول لضيفه باير ليفركوزن الألماني برباعية نظيفة، ليحطم رقم النجم البرتغالي السابق لويس فيجو، وأسطورة أرسنال الإنجليزي تيري هنري، بوصوله إلى 18 تمريرة حاسمة مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا.

سام مرسي

كما صنع سام مرسي هدفًا في مباراة فريقه إبسويتش تاون ضد ليستر سيتي التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن منافسات الجولة العاشرة من البريميرليج.

وقدم سام مرسي تمريرة حاسمة أسفرت عن هدف إبسويتش في الدقيقة 55، سجله ليف ديفيز على الطائر.

وبالرغم من تألق سام مرسي، إلا أنه يعتبر يكافح وحيدًا مع فريقه الذي لم يتذوق طعم الفوز في الدوري الإنجليزي حتى الآن، حيث يحتل إبسويتش المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط، محققًا 5 تعادلات و5 هزائم.

محمد عبد المنعم

وفي الدوري الفرنسي، شارك محمد عبد المنعم مع فريق نيس في تحقيق الفوز على بريست بهدف دون مقابل، في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة «ليج 1».

ولعب عبد المنعم المباراة كاملة، وحصل على البطاقة الصفراء في الدقيقة 84، لكنه ساهم في الحفاظ على نظافة شباك فريقه، وظهر بشكل جيد من خلال تدخلاته والدفاع عن مرماه ببسالة، ليواصل محمد عبد المنعم التألق مع نيس، ليبدأ رحلة إبهار مدربه فرانك هايس، الذي دفع به في المباريات الأخيرة أساسيًا.

وانضم محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الأهلي لمدة 4 أعوام، فى صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

عمر فايد

وشارك عمر فايد أساسيًا لأول مرة مع فريقه بيرشوت في الدوري البلجيكي، وذلك أمام جينت، في المباراة التي أقيمت على ملعب رفاق المدافع الشاب في الجولة الثالثة عشرة بالمسابقة.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، بعدما شهد مشاركة عمر فايد للمرة الأولى في الدوري البلجيكي مع بيرشوت، والثاني بعد خوضه مواجهة كلوب لييج في كأس بلجيكا بدور الـ32.

وانتقل عمر فايد إلى بيرشوت على سبيل الإعارة لمدة موسم، قادمًا من فنربخشة التركي في الميركاتو الصيفي الماضي، وكان مدافع المنتخب الأولمبي انضم إلى فنربخشة في صيف عام 2023 قادمًا من المقاولون العرب، وقضى الموسم الماضي معارًا إلى نادي نوفي بازار الصربي.