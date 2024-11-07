الفلبين: نأمل في تعزيز تحالفنا مع واشنطن في عهد ترامب

أعلن وزير خارجية الفلبين، إنريكي مانالو، اليوم الخميس، أن الحكومة الفلبينية تسعى إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في ظل قيادة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب.

وفي بيان أصدره، أعرب مانالو عن تطلعه للتعاون مع المسؤولين الأمريكيين الذين سيشكلون الإدارة الجديدة، مشيرًا إلى أن الفلبين ملتزمة بتطوير علاقاتها الثنائية مع واشنطن، والارتقاء بالتعاون بين البلدين إلى مستويات أكثر تقدمًا.

كما أكد مانالو أن بلاده تتطلع إلى تحقيق مزيد من التقدم في العلاقات بين الفلبين والولايات المتحدة، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، خاصة في ظل المتغيرات السياسية الجديدة.

وفي سياق آخر، أشاد مانالو بالعملية الانتخابية في الولايات المتحدة، معربًا عن تهانيه للبلاد على نجاحها في تنظيم الانتخابات الرئاسية. وأضاف أن هذا النجاح يعكس متانة القيم الديمقراطية والمؤسسات الراسخة التي تقوم عليها الولايات المتحدة.