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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يتوج ببطولة الفرق لتنس الطاولة بالفوز على إنبي

فريق تنس الطاولة
فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي
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حقق فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلى الفوز على إنبي، بالمباراة النهائية لبطولة الفرق 17 سنة ناشئين، التي تقام خلال الفترة من 4-8  نوفمبر بمدينة المنصورة.

  وجاءت المباريات على النحو التالي؛ بالدور التمهيدي الفوز على نادي الحوار بالمنصورة بنتيجة  3-0، والفوز على ستاد المنصورة 3-0، وفي دور الـ16 الفوز على نادي هليوبوليس بنتيجة 3-0، وفي دور الـ8 الفوز على المشروع القومي بنتيجة 3-1، وفي الدور قبل النهائي الفوز على الزمالك 3-0، وفي المباراة النهائية الفوز على إنبي 3-0.

ويتكون الجهاز الفني من عادل شومان  رئيس الجهاز، وطارق فوزي المدرب العام، ومحمد عبدالحميد،  مدير القطاع، ومحمد إسماعيل مدرب الفريق، وهاني رضا مدرب، وأحمد حامد مدير إداري، وإمام شنن إداري الفريق. 

 

فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي بطولة الجمهورية تنس الطاولة