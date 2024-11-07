كولر: حققنا فوزًا مهمًّا أمام زد وفترة التوقف فرصة لتجهيز المصابين

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على زد بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.
وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: واجهنا خصمًا قويًّا، سجلنا هدفًا ولم نستغل الفرص التي أتيحت لنا خلال المباراة؛ خضنا مباريات قوية خلال الفترة الأخيرة أغلبها مباريات كؤوس، ولذلك سعداء بالتوقف من أجل منح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس.
وأشار المدير الفني إلى أن فترة التوقف الدولي فرصة لاستعادة المصابين، وأنه يعمل مع المجموعة المتواجدة مع الفريق، ويسعى إلى تجهيز جميع اللاعبين للتغلب على الصعوبات التي يواجهها الفريق بسبب الإصابات.
وأوضح كولر أنه سبق أن لعب أحمد نبيل كوكا كمدافع وأدى بشكل جيد، وأنه فضل مشاركة لاعب من المجموعة المتواجدة في الملعب، بعد إصابة رامي ربيعة واستبداله خلال اللقاء.