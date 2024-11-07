السبت.. ضعف المياه بمدينة قها و16 قرية بمركز طوخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، عن ضعف المياه عن مدينة قها وقري ( ترسا - قرقشندة - شبراهارس - كفر الجمال- أجهور الكبرى - السيفا- برشوم الكبرى - برشوم الصغرى - الصالحية - كومبتين - كفر العمار - كفر منصور - كفر عابد - كوم الاطرون -كفر النخلة ) بمركز طوخ من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 9/ 11/ 2024 وحتى الساعة الواحدة ظهرا وذلك نظرا لأعمال الصيانة بمحبس قطر 400 مم على خط قطر 700 مم المغذى لتلك المناطق.

ووجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بتوفير كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة إنهاء أعمال الصيانة، وتوفير سيارات مياه نقيه صالحه للشرب بالقرى المتأثرة، وللتواصل مع الخط الساخن 125 او على رقم 01200288880.