بقيادة أوسيمين.. جالطا سراي يهزم توتنهام ويتصدر ترتيب الدوري الأوروبي مؤقتًا

تمكن نادي جالطا سراي التركي من تحقيق فوز مثير على ضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي بنتيجة (3-2)، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب رامس بارك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي.

بدأ الشوط الأول بإيقاع سريع، حيث تمكن يونس أكجون من تسجيل الهدف الأول لفريق جالطا سراي في الدقيقة السادسة.

مباراة جالطا سراي ضد توتنهام

ولكن الفرحة لم تدم طويلًا، حيث أدرك ويل لانكشير التعادل لصالح توتنهام في الدقيقة 18، قبل يخطف المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين الأضواء بتسجيله هدفين متتاليين في الدقيقتين 31 و39، ليعطي فريقه الأفضلية بثلاثية مقابل هدفين في نتيجة الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، طُرد ويل لانكشير لاعب توتنهام؛ لحصوله على بطاقتين صفراوتين، مما صعب من مهمة الفريق اللندني.

ومع ذلك، أظهر السبيرز روحًا قتالية عالية، وتمكن دومينيك سولانكي من تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 69، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتجنب خسارة توتنهام من جالطا سراي بنتيجة 2-3.

وبهذا الفوز، رفع جالطا سراي رصيده إلى 10 نقاط، محتلًا صدارة جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي مؤقتًا، في المقابل، توقف رصيد توتنهام عند 9 نقاط، وتراجع للمركز الخامس.