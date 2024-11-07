أمانة ريادة الأعمال المركزية بـ"مستقبل وطن" تعقد أول اجتماعاتها لمناقشة رؤيتها المستقبلية

عقدت أمانة ريادة الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة نادر الداجن، أمين ريادة الأعمال المركزى اليوم، اجتماعها التنظيمي الأول بعد استحداثها وإعلان تشكيلها رسميا، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المستقبلية، في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور، النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، وأعضاء هيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأعضاء هيئة مكتب أمانة ريادة الأعمال المركزية.

وأشار النائب أحمد عبد الجواد إلى المسؤولية التي تقع على عاتق حزب مستقبل وطن الفترة القادمة والعمل على خدمة مصالح الدولة المصرية، مؤكدا أن القيادة السياسية تحقق إنجازات كبيرة، وأن دور الحزب في هذه المرحلة سيكون حيوياً ومهماً لدعم استقرار الدولة المصرية وتعزيز مؤسساتها.

من جانبه، أكد نادر الداجن على دور الأمانة في تفعيل التوجهات الاقتصادية للدولة المصرية، معتبرا أن استحداث هذه الأمانة يأتي تماشياً مع دعم الجمهورية الجديدة لريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة.

شهد الاجتماع، نقاشا وتفاعلا كبيرا بين الحضور بشأن آليات العمل في الفترة المقبلة، وعدد من القضايا ، بالإضافة إلى استعراض عدد من الأفكار والرؤى التي تلبي طموحات واحتياجات المواطن المصري.

في نهاية الإجتماع، قدمت أمانة ريادة الأعمال المركزية بالحزب، درع تكريم للنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام.