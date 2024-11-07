إيرادات "Smile 2" تتجاوز ميزانيته بـ3 أضعاف

يواصل الجزء الثاني من فيلم الرعب الشهير “Smile 2” للنجمة ناعومي سكوت، حصد الإيرادات بشباك التذاكر العالمي عقب طرحه بصالات السينما قبل 3 أسابيع.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 111.3 مليون دولار، جمع منها 54.2 مليونا في شباك التذاكر الأمريكي و57.1 مليونا في السوق الأجنبية. وقدرت تكلفة الفيلم الإنتاجية نحو 26 مليون دولار تقريبا، وفق البيانات الصادرة عن موقع “بوكس اوفيس موجو”.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب، فبينما تستعد نجمة البوب العالمية (سكاي رايلي) للشروع في جولة غنائية حول العالم، تصادف العديد من الأحداث المرعبة والغير قابلة للتفسير، مما يضعها في مواجهة حتمية مع ماضيها.

يضم الفيلم طاقمًا من الممثلين الموهبين، بما في ذلك روزماري ديويت، ولوكاس جيج، ومايلز جوتيريز رايلي، وبيتر جاكوبسون، وراي نيكلسون، وديلان جيلولا، وراؤول كاستيلو، وكايل جالنر، حيث يضفي كل منهم عمقًا وكثافة على هذه القصة المخيفة.