بعد شائعة القبض عليه.. حكيم: استنوني في بث مباشر بعد شوية

يطل النجم حكيم على الجمهور على البث المباشر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، بعد الشائعة التي تم تداولها عن القبض عليه في الإمارات.

كتب حكيم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إستنوني لايف بعد شوية.

وأكد حسين حكيم مدير أعمال الفنان حكيم، أنه لا صحة مطلقا لما أشيع حول القبض على النجم حكيم في الإمارات، مشيراً إلى أنه يتواجد حالياً بالقاهرة.

وقال حسين في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" اليوم الخميس، إنه الآن في طريقه إلى النجم حكيم، خاصة أن لديه العديد من الحفلات الغنائية بالقاهرة خلال هذه الفترة.