في غياب محمد عبد المنعم.. نيس ينجو من الهزيمة بالدوري الأوروبي

نجا فريق نيس الفرنسي، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم من الهزيمة أمام ضيفه تفينتي الهولندي، بالتعادل معه بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب أليانز ريفيرا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي.

شهدت مباراة نيس وتفينتي أحداثًا مثيرة وندية بين الفريقين، في ظل غياب محمد عبد المنعم عن اللقاء؛ بسبب إصابته في ركبته اليسرى تعرض لها خلال التدريبات.

محمد عبد المنعم يغيب عن تعادل نيس مع تفينتي

بدأ تفينتي المباراة بقوة، حيث تمكن دان روتس من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الثامنة، مستغلًا تمريرة متقنة من بيتير ريجير، في الوقت الذي شهد سيطرة نسبية من نيس، الذي أضاع أكثر من فرصة محققة للتسجيل، مما زاد من الإثارة والندية في المباراة.

وفي الشوط الثاني، تمكن سام لامرز من تعزيز تقدم تفينتي بهدف ثانٍ في الدقيقة 60، ليبدو أن الفريق الهولندي في طريقه لتحقيق الفوز.

ولكن نيس لم يستسلم، حيث تمكن جيرمي بوجا من تقليص الفارق بهدف رائع في الدقيقة 66، مستغلًا تمريرة متقنة من سفيان ديوب.

وزادت الإثارة في المباراة بعد طرد سفيان ديوب لاعب نيس بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 70، مما أعطى تفينتي الأفضلية العددية.

ومع ذلك، تمكن محمد علي شو من إدراك التعادل لرفاق محمد عبد المنعم في الدقيقة 88، بتسديدة قوية بعد تمريرة حاسمة من جوناثان كلاوس.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة طرد بارت فان روجي لاعب تفينتي بالبطاقة الحمراء، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2.

انضم محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الأهلي لمدة 4 أعوام، فى صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

بهذا التعادل، رفع نيس رصيده إلى نقطتين في المركز الـ31 بجدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي، في حين وصل تفينتي إلى 3 نقاط في المركز الـ27.