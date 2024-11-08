تكريم 56 بطلًا رياضيًا متميزًا في دمياط خلال عام.. صور

كرّم د.أيمن الشهابي، محافظ دمياط، 56 من الرياضيين الحاصلين على مراكز بالمسابقات المحلية والدولية لعام ٢٠٢٤، خلال فعالية أُقيمت مساء اليوم بالقاعة الكبرى لكوبرى دمياط التاريخى "جسر الحضارة" على هامش فعاليات مهرجان دمياط ٢٠٢٤، الذي يأتي تحت شعار "دمياط حاجة تانية"، وذلك بحضور الدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة وعمرو عرنسة مدير المهرجان.

وأهدى المحافظ شهادات تقدير، معربًا عن فخر المحافظة بأبنائها المتميزين بمختلف المجالات، وخالص أمنياته لهم بدوام التوفيق والسداد، كما أكد دعم المحافظة الكامل لهم، فهم الأمل وقادة المستقبل.

وأكد د.أيمن الشهابى حرص المحافظة على تكريم أبطالها ضمن فاعليات المهرجان، تقديرًا لهم، مشيرا الى أن مهرجان دمياط حقق رواجًا كبيرًا بالشارع الدمياطي واستعادة مكانة المحافظة على الخريطة بالقطاعات السياحية والصناعية والتجارية والرياضية والتراثية، مُعلنًا تحقيق معرض التسويق العقارى المُقام ضمن الفاعليات حجم مبيعات يصل إلى مليار جنيه، مؤكدًا أهمية هذا القطاع باعتباره فى مقدمة المسيرة التى تقود العديد والعديد من المهن، ويُعد المحرك الرئيسى لتحقيق الرواج الاقتصادي.

وجاء أسماء المكرمين اليوم يمنى عياد الحاصلة على ذهبية وزن ٥٤ كيلو ببطولة الحزام الذهبي للملاكمة برومانيا وتأهيلها للألعاب الأوليمبية بباريس ٢٠٢٤، ونضال الطنطاوي الحاصلة على ميدالية فضية و٢ ميدالية برونزية فى رفع الأثقال ببطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد باريس وزن ٤٩ كيلو، ووبرفع الأثقال البارلمبى، تم تكريم ايناس الجبالى الحاصلة على ميدالية ذهبية ببطولة العالم بالمكسيك وتأهيلهل لبارالمبياد باريس ٢٠٢٤، وكريم عبد الرحمن السعيد الحاصل على ميدالية ذهبية براعم ومحمد عطية الحاصل على ميدالية برونزية رواد وهاجر مصطفى، وإيمان مبروك الحاصلتين على ميدالية ذهبية ناشئات، وعلى ابراهيم الحاصلة على الميدالية الفضية للناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال الباراليمبية بشرم الشيخ.

وفي رياضة كمال الأجسام، تم تكريم شادى الإمام الحاصل على ميداليتين فضية وبرونزية ببطولات أفريقيا ومصطفى جبل الحاصل على ميدالية برونزية ببطولة أفريقيا.

في رياضة المواى تاى، تم تكريم رضا فهمى حاصل على ميدالية فضية ببطولة أفريقيا واحمد عياد حاصل على ميدالية برونزية ببطولة العالم وسما الزير ميدالية برونزية وملك الهادى وفارس قورة الحاصلين على ميدالية برونزية ببطولة العالم، وعبد الرحمن فتحى واحمد شقداف الحاصلين على ميدالتين ذهبيتين ببطولة العالم للقوة البدنية، وشهاب شريف حاصل على المركز الأول وميدالية ذهبية ببطولة العالم للسباحة بالزعانف بفرنسا، وسلمى باز حاصلة على مركز ثالث برونزية ببطولة العالم للخماسى الحديث، وأشرف محمود حاصل على مركز ثالث برونزية ببطولة شمال أفريقيا للكاراتيه، عمر مشرف حاصل على ٤ ميداليات ذهبية ببطولة العالم للسباحة بالزعانف " البارليمبى"، ورد شان زقزوق حاصلة على ميدالية فضية وميداليتين برونزية ببطولة العالم للسباحة البارليمبية.

محمد عمر الحاصل على المركز الأول بالبطولة الأفريقية للسباحة، ونبيلة حسن إسماعيل الحاصلة على المركز الثانى ببطولة العالم للسباحة بالزعانف بفرنسا، وشهاب باز الحاصل على المركز الثالث بذات البطولة، ومحمد علام وعمر علام الحاصلين على المركزية الأول والثاني على الترتيب ببطولة العالم للسباحة بالزعانف بسيبريا، عمر مشرف الحاصل على ٤ ميداليات ذهبية ببطولة العالم للسباحة بالزعانف بايطاليا، مروان الفحلة الحاصل على المركز الثانى ببطولة العالم لليز رن بالصين، ليان إبراهيم الحاصلة على مركز أول فرق ببطولة العالم لليزر رن بانجلترا، جنى حاتم الحاصلة على مركز أول فرق ببطولة العالم للتريائل.

وتكريم عمر صبرى، حسن مصطفى، محمد يحيى، يوسف عطية، على أبو النجا، محمد إسماعيل، مروان الاتربى، زياد النشار، يحيى المتبولي، براء المنير، ياسين زغلول، الحاصلين على كأس المركز الأول على مستوى الجمهورية لمرحلة ١٢ سنة أولاد ببطولة الجمهورية للسباحة القصيرة.

وتكريم محمد تامر، مازن سمير، مازن السيد، يوسف زيد، يوسف أبو الريش، عبد الرحمن السيد، مالك كيوان، كريم القندفلى، عمر الشعبانى، محمد يوسف، مازن كيوان، الحاصلين على كأس المركز الأول على مستوى الجمهورية لمرحلة ١١ سنة أولاد ببطولة الجمهورية للسباحة القصيرة.

وتكريم فريدة جادو وروفيدا عباس الحاصلتين على المركزين الثانى والثالث على الترتيب ببطولة الجمهورية للسباحة، واحمد علام وشهد صفوت وفرح سليمان الحاصلين على المركز الأول على مستوى الجمهورية بسباق ١كم زعانف مزدوجة ببطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف بالمياه المفتوحة ووردشان محمد الحاصلة على المركز الأول الذهبية ببطولة الجمهورية للسباحة " الباراليمبى ".