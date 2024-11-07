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الخميس 07 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان حمام سباحة وملعبا خماسيا بمركز شباب قلين

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم حمام السباحة الجديد والملعب الخماسي بمركز شباب مدينة قلين، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير البنية التحتية الرياضية في مختلف المحافظات.


جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ،وعدد من القيادات التنفيذية ،وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وأعرب صبحي، خلال كلمته في الافتتاح، عن سعادته بإنجاز هذا المشروع الذي يلبي تطلعات شباب وأطفال مدينة قلين، قائلاً: “يأتي افتتاح حمام السباحة والملعب الخماسي اليوم ليعكس رؤيتنا في الوزارة نحو توفير بنية رياضية متكاملة تتيح للجميع ممارسة الرياضة في بيئة آمنة ومتطورة".

وأكد أن حمام السباحة الجديد سيتيح فرصة للشباب لتنمية مهاراتهم في رياضة السباحة، وسيكون داعمًا لاكتشاف ورعاية المواهب في هذه الرياضة المهمة، كما يُعد الملعب الخماسي المجهز بأحدث التقنيات خطوة نحو تمكين الشباب من التمتع بالرياضة الجماعية في أجواء مهنية.

وأضاف الوزير: “نحن ملتزمون بتوسيع نطاق الخدمات الرياضية وتعزيز البنية التحتية في كافة أنحاء الجمهورية، إيماناً بأن الرياضة تمثل أداة فعالة لبناء أجيال قوية وواعية، ونحن نعمل على تنفيذ مشروعات متنوعة في كل المحافظات لتلبية احتياجات الشباب.”

من جانبه، أشاد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بهذا الإنجاز، معبرًا عن فخره بالشراكة المستمرة مع وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ مشروعات تعود بالفائدة على أبناء المحافظة. 

وأوضح المحافظ أن حمام السباحة والملعب الخماسي يمثلان إضافة نوعية للبنية الرياضية بمدينة قلين، حيث سيشجعان الشباب على ممارسة الرياضة ويساهمان في رفع مستوى اللياقة البدنية، مما يعزز من دور المحافظة كمركز رياضي حيوي يدعم نشر ثقافة الرياضة بين الأجيال.

وزير الرياضة كفر الشيخ الملعب الخماسى الدكتور أشرف صبحى