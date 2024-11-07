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الخميس 07 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بهدف رائع.. مرموش يقود آينتراخت فرانكفورت للفوز على سلافيا براج

عمر مرموش نجم آينتراخت
عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت
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قاد النجم المصري عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت الألماني، للفوز على ضيفه سلافيا براج التشيكي بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب دوتش بانك بارك، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدوري الأوروبي.

شارك مرموش أساسيًا مع آينتراخت فرانكفورت أمام سلافيا براج، وسجل هدف فريقه الوحيد في اللقاء، خلال 69 دقيقة لعبها جناح المنتخب الوطني.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ولكن في الشوط الثاني افتتح عمر مرموش التسجيل بهدف رائع في الدقيقة 53 من ركلة حرة ثابتة، قبل استبداله في الدقيقة 69 بزميله هوجو إيكيتيكي.

وبهذا الهدف، رفع مرموش رصيده من الأهداف مع آينتراخت فرانكفورت في بطولة الدوري الأوروبي إلى هدفين، كام قدم تمريرة حاسمة خلال مشاركته في 4 مباريات.

هدف عمر مرموش 

ويقدم عمر مرموش مستويات رائعة خلال الموسم الجاري، حيث سجل 10 أهداف وصنع 6 آخرين في بطولة الدوري الألماني.

وبتلك النتيجة، ارتقى آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى وصافة جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن المتصدر جالطا سراي التركي، بينما تجمد رصيد سلافيا براج التشيكي عند 4 نقاط في المركز الـ19.

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