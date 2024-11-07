بعد استقباله بحفاوة.. منتخب الشباب يؤدي تدريبه الأول بالإسماعيلية استعدادا لتصفيات أفريقيا

أدى منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم تدريبه الأول اليوم بالإسماعيلية استعدادا لخوض منافسات دورة شمال أفريقيا فى الفترة من 13 الى 26 نوفمبر الجاري وهى البطولة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية..

يشارك مع منتخب الشباب التصفيات الإفريقية منتخبات : المغرب والجزائر وتونس وليبيا .. وغادر المنتخب القاهرة ظهر اليوم وكان فى استقباله د.محمد شيحه المنسق العام لبطولة شمال أفريقيا ومساعده ابراهيم نصار ولاقي الاستقبال الحافل بالورود اعجاب الجهاز الفني واللاعبين ..

يلعب منتخب الشباب مع تنزانيا وديا للمرة الثانية بعد غد بالإسماعيلية استعدادا لضربة البداية الرسمية للتصفيات مع المغرب يوم 14 نوفمبر .. وتعادل منتخب الشباب مواليد 2005 مع تنزانيا سلبيا فى أول لقاء ودي امس باستاد الدفاع الجوى قبل مغادرته القاهرة .. وكانت المباراة أولى تجارب منتخب الشباب تحت ولاية البرازيلى ميكالى المدير الفني الجديد بينما يستعد تنزانيا الذى تأهل بطلا عن دورة غرب افريقيا للمشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية وحسم تصفياته بالفوز على كينيا بهدفين مقابل هدف وصعد معه كينيا ثانيا .

يضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب مع ميكالى كلا من : اسلام الشاطر مدير المنتخب و البرازيلى ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب الوطنى وموسيس مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الاداء وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وخالد سرحان المترجم ود.هاجد العنتبلي طبيب المنتخب ود.صلاح عاشور مستشار التأهيل والعلاج الطبيعي وعمرو سلمان واحمد ايهاب إداريين وخالد فتحي وعباس حسانين للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات .