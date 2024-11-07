الأحد.. موعد انطلاق معسكر المنتخب الوطني

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، انطلاق معسكر المنتخب الوطني المقبل يوم 10 نوفمبر، استعدادا لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا فى الجولتين الأخيرتين من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات الأمم 2025 بالمغرب.

ويستعد الفراعنة بقيادة حسام حسن لمواجهة نظيره الرأس الأخضر خلال شهر نوفمبر الجاري، ثم مواجهة بوتسوانا، حيث ستقام المواجهتان خلال الفترة من 11 لـ 19 نوفمبر، فى الجولتين الخامسة والسادسة على التوالى.

كان الفراعنة قد حسموا التأهل الرسمي إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بعد تصدرهم المجموعة.