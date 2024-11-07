في غياب بنزيما.. اتحاد جدة يتخطى العروبة بالدوري السعودي

تخطى فريق اتحاد جدة نظيره العروبة، بالفوز عليه بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب نادي العروبة، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

غاب الفرنسي المخضرم كريم بنزيما عن فريقه اتحاد جدة في مباراته ضد العروبة، بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

مباراة اتحاد جدة ضد العروبة

انتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد على العروبة بهدف للا شيء، بعدما افتتح صالح الشهري التهديف في الدقيقة 25.

في الشوط الثاني، عزز الهولندي ستيفن بيرجوين تقدم العميد على مضيفه في مباراة الليلة، وذلك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 52.

بهذا الفوز، واصل فريق اتحاد جدة انتصاراته في الدوري السعودي هذا الموسم تحت قيادة مدربه الفرنسي لوران بلان.

بتلك النتيجة، تصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) مؤقتًا برصيد 27 نقطة، متفوقًا على الهلال صاحب الـ25 نقطة وللأخير مباراة غدًا في نفس الجولة، بينما تجمد رصيد العروبة عند 10 نقاط في المركز الـ12.