قبول الدورة الثانية من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة من المتميزين فى رياضة الفروسية للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة.. الشروط ومواعيد التقدم

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول الدورة الثانية من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة (ذكور - إناث) من المتميزين فى رياضة الفروسية للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية للإعلان عن شروط القبول للدورة الجديدة.

الشروط العامة للقبول

أن يكون الطالب/ الطالبة ووالديه وأجداده مصريين ( عن غير طريق التجنس )، وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه / عليها بعقوبة جنائية أو جريمة

مخلة بالشرف، وأن يكون الطالب / الطالبة حسن السير والسلوك مع اعتماد شهادة حسن السير والسلوك من الجامعة أوجهة العمل، وألا يكون الطالب / الطالبة قد إستقال أو فصل تأديبياً من أى ( كلية - معهد – مدرسة – جهة العمل ) عسكرية أو مدنية، وألا يكون الطالب قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ( للذكور ) ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم ، وألا يقل الطول عن (170 سم) للذكور و(155 سم) للإناث.

وأن يكون الطالب / الطالبة لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العام للقوات المسلحة وأن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح الإختبارات الفنية للفروسية، أن يكون الطالب/ الطالبة مسجل فى الاتحاد المصرى للفروسية أو أحد نوادى الفروسية، أن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح اختبارات اللياقة البدنية، وأن يؤدى الطالب بنجاح اختبار قفزة الثقة ( للذكور) فى حمام السباحة من إرتفاع (7.5) متر بدون تردد ومن أول مرة فى زمن لا يزيد عن 3 ثوان من إصدار الأمر بالقفز.

وأن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح الاختبارات النفسية والاختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل ( التحاليل التخصصية المتقدمة)، ويجتاز الطالب/ الطالبة الاختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) وفقاً لتقييم لجنة الإختبار وطبقاً لأسبقية اختياره ، وأن يتقدم الطالب / الطالبة بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للأكاديمية العسكرية المصرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتي تم على أساسها قبول الطالب / الطالبة صحيحة طوال فترة التواجد بالأكاديمية العسكرية المصرية، وأن يكون الطالب / الطالبة حاصلا على المؤهل الجامعى ( البكالوريوس – الليسانس) من الجامعات (الحكومية / الخاصة ) فقط وليس( المعاهد العليا أو الأكاديميات ).

وأن تلتزم الطالبات المقبولات بالأكاديمية العسكرية المصرية بارتداء الزي العسكرى المقرر لهن والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ ضمهن وبعد تخرجهن من الدورة وأثناء العمل بمجال الفروسية بالقوات المسلحة وأن تتعهدن بإقرار كتابى بذلك، وتكون الأفضلية للحاصلين على بطولات ( محلية – دولية ) سواء فى مجال التدريب أوالمسابقات أو التسجيل بنوادى الفروسية، موافقة جهة العمل حال القبول بالدورة مع التأكيد على استيفاء جميع شروط إدارة شئون ضباط القوات المسلحة الخاصة بالضباط المكلفين.

الشروط الخاصة للقبول

ألا يقل السن عن 20 سنه ولايزيد عن 35 سنة للذكور / الإناث، وتكون مدة الدراسة بالأكاديمية سنة دراسية ويتم التخرج فى ( أكتوبر 2025 ) ، ويمنح الخريج شهادة اجتياز الدورة التدريبية.

المميزات التى يتحصل عليها الطالب / الطالبة

يتمتع بجميع المميزات التى تمنح للضباط المكلفين بالقوات المسلحة من حيث ( علاج – ارتداء الزى – النوادى – إلخ ) ، الاشتراك فى البطولات والمؤتمرات المحلية والعالمية، حصول الطالب على شهادة اجتياز الدورة التدريبية.

الأوراق المطلوبة للقبول

اعتماد إقرار لولى الأمر بالصفحة رقم (5) من مكان عمل الوالد أو أى مؤسسة حكومية (مختوم بشعار الجمهورية) ، ختم واضح وغير مطموس، ختم شهادة حسن السير والسلوك صفحة رقم (6) ( مختوم بشعار الجمهورية ) من الجامعة / جهة العمل، عدد (4) صورة بطاقة الطالب + الوالد والوالدة (وش وظهر) سارية + عدد (8) صورة شخصية 4x6 + كارت طولى للطالب مقاس 10x15 + عدد (4) كارت طولى للوالدين 20x15، مع مراعاة الخلفية البيضاء للكروت، عدد (2 ) أصل شهادة الميلاد مميكنة + عدد (2) أصل شهادة المؤهل + صورة من الموقف التجنيدى.

عدد (3) أصل القيد العائلى مميكن لكلاً من ( الوالد – الجد للوالد – الجد للوالدة )، ويقبل التعذر للجدين فقط، فيش جنائي موجه للأكاديمية العسكرية المصرية، فى حالة سفر الوالد أو الوالدة للعمل بالخارج يتم إحضار ( شهادة تحركات خارج البلاد من الجوازات المصرية + توكيل باعتماد إقرار ولى الأمر + صورة من عقد العمل موثقة + صورة من جواز السفر للوالد) ، فى حالة عمل والد أو والدة الطالب ضابط بالقوات المسلحة يتم إحضار شهادة من شئون ضباط القوات المسلحة.

وفى حالة المعاش يتم إحضارشهادة من التأمينات والمعاشات بالقوات المسلحة، فى حالة عمل والد أو والدة الطالب ضابط بالشرطة المدنية، يتم إحضار شهادة من شئون ضباط الشرطة المدنية وفى حالة المعاش يتم إحضار ( شهادة من تأمينات ومعاشات الشرطة + شهادة من شئون ضباط الشرطة المدنية )، فى حالة عمل الوالد أو الوالدة أعمال حرة(صاحب شركة أو محل أو معرض أو إلخ)، يتم إحضار (صورة من السجل التجارى + صورة من البطاقة الضريبية)، فى حالة وفاة الوالد أو الوالدة يتم إحضار ( أصل شهادة الوفاة + صورة من سركى المعاش ).

التوقيتات الرئيسية

يتم فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالأكاديمية العسكرية المصرية بمصر الجديدة من يوم السبت الموافق 09/11/2024 إلى يوم الخميس الموافق 21/11/2024 ، وتنفذ الاختبارات الطبية والبدنية والنفسية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024.