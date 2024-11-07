أستاذ بجامعة المنوفية: الدولة مهتمة بالاستثمارات في القطاع الزراعي

قال إبراهيم درويش، أستاذ الزراعة بجامعة المنوفية، إن مصر اتخذت إجراءات حاسمة منذ تولى الرئيس السيسي المسؤولية في عام 2014، واهتمت بالقطاع الزراعي وكان هناك خطة استراتيجية هي 2030 للنهوض بالقطاع الزراعي ولها عدة محاور متعددة.



وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن إصلاح الجانب التشريعي مهم للغاية لانطلاق الزراعة المصرية، خاصًة في قانون التعاونيات، لأن مصر تمتلك جمعيات زراعية منتشرة على مستوى مشيرًا إلى ان كل قرية بها جمعية زراعية وهذه الجمعية يمكن أن يكون لها دور كبير في الإرشاد الزراعي و توفير كل الخدمات اللوجستية التي يحتاجها المزارع.



وتابع أستاذ الزراعة بجامعة المنوفية: « الدولة مهتمة بالاستثمارات في القطاع الزراعي، لأن القطاع الزراعي يحتاج إلى تكاليف كبيرة ولم يكن يقدر أحد أن يقوم بما قامت به الدولة من خلال إقامة المشروعات القومية الكبرى لمعالجة المياه وغيرها من المشروعات».