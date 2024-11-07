المخرج سايمون كينبيرج يستعد لثلاثية جديدة من سلسلة "Star Wars"

يشارك المخرج سايمون كينبيرج في كتابة ثلاثية جديدة من سلسلة الخيال العلمي "Star Wars"، ووفق موقع فارايتي، تبدأ هذه السلسلة بشخصيات جديدة بعد أن اختتم فيلم "Star Wars: The Rise of Skywalker" بطولة ديزي ريدلي وجون بوييجا وآدم درايفر وأوسكار إيزاك سلسلة "Skywalker Saga" الأصلية المكونة من تسعة فصول في عام 2019.

وعلى الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل الحبكة، عارضت الجهة المنتجة الفكرة التي اقترحها موقع Deadline لأول مرة في تقريرهم الأولي عن الثلاثية القادمة، والتي مفادها أن أفلام كينبيرج ستواصل القصة التي بدأها جورج لوكاس بفيلم "A New Hope" عام 1977، حيث قدم مارك هاميل في دور لوك سكاي ووكر، وهاريسون فورد في دور هان سولو وكاري فيشر في دور الأميرة ليا.

وتخطط ديزني حاليًا لعرض فيلم "The Mandalorian & Grogu" للمخرج جون فافرو، والذي تدور أحداثه حول صائد الجوائز الذي يرتدي خوذة (بيدرو باسكال)، في 22 مايو 2026، إلى جانب فيلمين بدون عنوان من سلسلة "Star Wars" مقرر عرضهما في 18 ديسمبر 2026 و17 ديسمبر 2027.